Москва25 сенВести.В Москве на Северо-Восточной хорде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
На Северо-Восточной хорде (в районе ул. Барыкина, 13) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы городаговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В Дептрансе предупредили, что в результате аварии затруднено движение на участке 1,9 км. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что вечером 25 сентября на юге Москвы столкнулись мотоцикл и грузовик, в результате чего один человек погиб. Кроме того, трое человек пострадали в массовом ДТП на севере столицы.