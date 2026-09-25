ДТП с участием нескольких машин произошло на Северо-Восточной хорде в Москве

На Северо-Восточной хорде в Москве произошло ДТП с участием нескольких машин ДТП с участием нескольких машин произошло на Северо-Восточной хорде в Москве

Москва25 сен Вести.В Москве на Северо-Восточной хорде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На Северо-Восточной хорде (в районе ул. Барыкина, 13) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В Дептрансе предупредили, что в результате аварии затруднено движение на участке 1,9 км. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что вечером 25 сентября на юге Москвы столкнулись мотоцикл и грузовик, в результате чего один человек погиб. Кроме того, трое человек пострадали в массовом ДТП на севере столицы.