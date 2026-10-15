Москва15 октВести.В Москве на Пресненской набережной столкнулись несколько машин. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы на платформе MAX.
Отмечается, что авария произошла в районе дома №10. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.
На Пресненской набережной (в районе д. 10) произошло ДТП с участием нескольких автомобилейговорится в публикации
Что стало причиной ДТП и есть ли пострадавшие, пока выясняется.
Движение транспорта в районе аварии не затруднено.