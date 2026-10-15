В ДТП на Пресненской набережной в Москве пострадали два человека

В результате ДТП у Москва-Сити пострадали ребенок и взрослый В ДТП на Пресненской набережной в Москве пострадали два человека

Москва15 окт Вести.В аварии на Пресненской набережной у делового центра Москва-Сити пострадали двое, среди них ребенок, передает корреспондент ИС "Вести".

Отмечается, что столкнулись два автомобиля Mercedes и китайский кроссовер Lixiang. У кроссовера капот разбит полностью, двигательный отсек поврежден, сработала подушка безопасности. У Mercedes спереди смят багажник.

В результате ДТП пострадало два человека, в том числе ребенок сообщает ИС "Вести"

На проезжей части до сих пор разбросаны обломки машин. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Департамент транспорта Москвы сообщал о ДТП с участием нескольких автомобилей на Пресненской набережной в районе дома №10.