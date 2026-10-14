Москва14 окт Вести.Ночью 14 октября в поселке Крекшино (Новая Москва) загорелся частный деревянный дом с мансардой, сообщает MK.RU.

По данным издания, пожар возник около 3.30 по московскому времени. К счастью, в момент происшествия, людей в доме не было. В итоге строение выгорело полностью.

Установлено, что дом принадлежит столичному адвокату, ранее работавшему в полиции сказано в сообщении

Официальных данных о причинах пожара пока не поступало. Однако, по данным издания, очевидцы сообщили о поджоге. Они видели, как перед возгоранием к дому подъехали несколько человек на иномарке, подпалили строение и скрылись.