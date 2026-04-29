В Мурманске запретят выгуливать собак вблизи памятников В Мурманске запретят выгул собак на территории мемориалов

Москва29 апр Вести.В Мурманске планируют установить обновленный перечень территорий для выгула домашних животных, который исключает выгул питомцев возле памятников. Соответствующие публичные консультации проводит комитет по развитию городского хозяйства, передает "Интерфакс".

Согласно приведенным данным, выгуливать животных нельзя на детских и игровых площадках, на территориях социальных, образовательных, спортивных и культурных учреждений. Помимо этого, для выгула не предназначены культурно-массовые и спортивные мероприятия, если это не специальное событие, подразумевающее участие питомцев.

Для выгула разрешено использовать территории общего пользования, а также площадки для дрессировки - по одной в Ленинском, Октябрьском и Первомайском округах Мурманска отмечается в сообщении

Несколько мемориалов также не предназначены для выгула питомцев. К примеру, в список мемориалов, на территории которых нельзя выгуливать домашних животных, в том числе собак, входит мемориальный комплекс "Памятник Защитника Советского Заполярья".

При этом ограничения не касаются собак-проводников, которые сопровождают инвалидов по зрению.