Москва23 октВести.В трех городах и 19 районах Костромской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников.
Предупреждение распространяется на территории городов Костромы, Волгореченска, Шарьи, а также Буйского, Галичского, Костромского, Красносельского, Нерехтского, Островского, Солигаличского, Судиславского, Сусанинского, Чухломского, Антроповского, Кадыйского, Кологривского, Макарьевского, Мантуровского, Межевского, Нейского, Парфеньевского, Шарьинского районовнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Граждан призвали не приближаться к обломкам БПЛА, поскольку это может быть опасно для жизни. Также при необходимости надо звонить "112".