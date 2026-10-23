В некоторых городах и районах Костромской области введена беспилотная опасность

В некоторых городах и районах Костромской области объявлена "Опасность БПЛА" В некоторых городах и районах Костромской области введена беспилотная опасность

Москва23 окт Вести.В трех городах и 19 районах Костромской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

Предупреждение распространяется на территории городов Костромы, Волгореченска, Шарьи, а также Буйского, Галичского, Костромского, Красносельского, Нерехтского, Островского, Солигаличского, Судиславского, Сусанинского, Чухломского, Антроповского, Кадыйского, Кологривского, Макарьевского, Мантуровского, Межевского, Нейского, Парфеньевского, Шарьинского районов написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Граждан призвали не приближаться к обломкам БПЛА, поскольку это может быть опасно для жизни. Также при необходимости надо звонить "112".