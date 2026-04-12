Москва12 апрВести.По меньшей мере 200 человек погибли в результате авиаудара по рынку в штате Йобе на северо-востоке Нигерии. Об этом пишет агентство Reuters.
По утверждению журналистов, удар нанесли самолеты нигерийских военно-воздушных сил во время преследования исламистских боевиков на северо-востоке страны.
Агентство напомнило, что ранее руководство ВВС Нигерии заявило о нанесении ударов по позициям одной из исламистских группировок, но не упоминали об ударе по рынку.
После сообщений о жертвах среди гражданского населения ВВС Нигерии заявили, что начали расследование.