Reuters: 200 человек погибли в результате авиаудара по рынку в Нигерии

Москва12 апр Вести.По меньшей мере 200 человек погибли в результате авиаудара по рынку в штате Йобе на северо-востоке Нигерии. Об этом пишет агентство Reuters.

По утверждению журналистов, удар нанесли самолеты нигерийских военно-воздушных сил во время преследования исламистских боевиков на северо-востоке страны.

Агентство напомнило, что ранее руководство ВВС Нигерии заявило о нанесении ударов по позициям одной из исламистских группировок, но не упоминали об ударе по рынку.

После сообщений о жертвах среди гражданского населения ВВС Нигерии заявили, что начали расследование.