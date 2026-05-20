В Новгородской области отражена еще одна атака украинских БПЛА

Москва20 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Новгородской области отразили еще одну атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.

Украинские боевики пытались нанести удар утром 20 мая.

Отражена еще одна атака БПЛА… Профессиональная работа авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку написал Дронов в своем канале в мессенджере MAX

Он также поблагодарил российских военнослужащих за проделанную работу.

Ночью 20 мая в черте региона были сбиты 7 украинских дронов.