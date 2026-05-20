Москва20 мая Вести.Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Новгородской области обнаружили и уничтожили 7 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.

Враг совершил атаку ночью 20 мая.

Уничтожены семь БПЛА. Спасибо нашим военным за работу написал Дронов в своем канале в мессенджере MAX

Жителям напомнили, что при обнаружении обломков беспилотников не стоит приближаться к ним и трогать, поскольку это может быть опасно для жизни и здоровья.

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 19 мая до 7.00 мск 20 мая над российскими регионами перехвачены и уничтожены 273 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.