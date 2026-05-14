Москва14 мая Вести.Землетрясение магнитудой 4,2 произошло поздно вечером в среду, 13 мая, на юге Новосибирской области. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр находился примерно в 16 километрах к северо-востоку от Искитима, в 3,3 километра восточнее села Калиновка в Искитимском районе. Время события – 19.10 мск (23.10 по местному времени). Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,2 балла по шкале MSK-64.

Ранее в этом районе уже происходили землетрясения такой же силы. По оценкам ученых, в этой зоне возможны довольно мощные сейсмические события.