Москва1 июнВести.Сотрудники ФСБ и ГУСБ МВД России, предположительно, задержали начальника полиции ОМВД по Дмитровскому району столицы Валерия Кроитора, сообщил источник ИС "Вести".
Отмечается, что задержание прошло еще в 29 мая.
Следствие полагает, что Кроитор получил взятку в 3 миллиона рублей за покровительство нелегальным мигрантам. Начальник полиции, предположительно, успел забрать первый транш, когда его задержали.
Тимирязевский суд арестовал мужчину на время следствия.
1 июня в ОМВД по Дмитровскому району прошли обыски. По некоторым данным, задержан еще один сотрудник.
Официального подтверждения информации о задержаниях пока нет.