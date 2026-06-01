Источник: глава полиции ОМВД по Дмитровскому району Москвы задержан за взятку

В ОМВД по Дмитровскому району Москвы, предположительно, прошли обыски Источник: глава полиции ОМВД по Дмитровскому району Москвы задержан за взятку

Москва1 июн Вести.Сотрудники ФСБ и ГУСБ МВД России, предположительно, задержали начальника полиции ОМВД по Дмитровскому району столицы Валерия Кроитора, сообщил источник ИС "Вести".

Отмечается, что задержание прошло еще в 29 мая.

Следствие полагает, что Кроитор получил взятку в 3 миллиона рублей за покровительство нелегальным мигрантам. Начальник полиции, предположительно, успел забрать первый транш, когда его задержали.

Тимирязевский суд арестовал мужчину на время следствия.

1 июня в ОМВД по Дмитровскому району прошли обыски. По некоторым данным, задержан еще один сотрудник.

Официального подтверждения информации о задержаниях пока нет.