Москва30 сен Вести.Губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил о ракетной опасности на территории региона.

Соответствующая публикация появилась в 21.55 по московскому времени в MAX.

В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие