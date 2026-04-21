В Перми повар теплохода "Н.В. Гоголь" утонула, выпав за борт В Перми повар теплохода "Н.В. Гоголь" выпала за борт и утонула в реке Кама

Москва21 апр Вести.В Перми повар теплохода «Н.В. Гоголь», предварительно, выпала за борт и утонула в реке Кама, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.

Утром 21 апреля в акватории реки Кама рядом с теплоходом, пришвартованным на территории ремонтно-эксплуатационной базы флота, обнаружено тело женщины 1964 г.р.

Погибшая работала на теплоходе поваром и, по предварительной версии, выпала за борт и утонула… Проводится доследственная проверка по факту [произошедшего] говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.