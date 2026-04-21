В Петербурге суд вынес приговор паре, которая занялась сексом на кладбище

Москва21 апр Вести.Суд в Санкт-Петербурге признал семейную пару виновными в надругательстве над телами умерших и отправил обоих на принудительные работы на один год. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Согласно материалам уголовного дела, фигуранты совершили половой акт на одной из могил Сестрорецкого мемориального кладбища.

Приговор в отношении Юлии Савиной и Дениса Савина, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.2 ст. 244 УК РФ… Суд назначил наказание: Юлии Савиной в виде принудительных работ сроком на 1 год... Денису Савину в виде принудительных работ сроком на 1 год говорится в Telegram-канале инстанции

Отмечается, что оба фигуранта признали свою вину в полном объеме. Дело рассматривалось в особом порядке.

Речь идет о так называемой треш-блогерше и ее супруге. 24-летняя девушка занималась сексом с мужем в месте, где покоятся ее мать, бабушка и тетя, об этом она рассказала сама, опубликовав фото и голосовые сообщения в своем канале. Позже все это было удалено.