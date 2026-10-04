В Подмосковье ищут поджигателей автомобиля BMW Подмосковная полиция ищет двух поджигателей автомобиля BMW

Москва4 окт Вести.Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски злоумышленников, которые сожгли автомобиль в подмосковном Ленинском городском округе, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

ЧП произошло на улице Современников в деревне Мисайлово.

Двое неизвестных подошли к автомашине, облили ее горючей жидкостью и подожгли, после чего скрылись. В результате происшествия пострадавших нет говорится в заявлении ведомства в MAX

Также действиям поджигателей будет дана правовая оценка.

Судя по кадрам с места происшествия, которые публиковали в соцсетях очевидцы, злоумышленники сожгли автомобиль BMW.