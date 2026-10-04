Москва4 октВести.Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски злоумышленников, которые сожгли автомобиль в подмосковном Ленинском городском округе, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
ЧП произошло на улице Современников в деревне Мисайлово.
Двое неизвестных подошли к автомашине, облили ее горючей жидкостью и подожгли, после чего скрылись. В результате происшествия пострадавших нетговорится в заявлении ведомства в MAX
Также действиям поджигателей будет дана правовая оценка.
Судя по кадрам с места происшествия, которые публиковали в соцсетях очевидцы, злоумышленники сожгли автомобиль BMW.