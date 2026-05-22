Москва22 мая Вести.Пять БПЛА ликвидированы в небе над территорией Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Дроны уничтожены в районе Северной стороны и мыса Херсонес.

Отбой воздушной тревоги был объявлен в городе в 21.18 по московскому времени.

В Севастополе силы Черноморского флота, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито 5 БПЛА в районе Северной стороны и мыса Херсонес написал глава города в мессенджере MAX

Он добавил, что пострадавших в результате атаки противника нет, повреждений не зафиксировано.