Москва22 маяВести.Пять БПЛА ликвидированы в небе над территорией Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Дроны уничтожены в районе Северной стороны и мыса Херсонес.
Отбой воздушной тревоги был объявлен в городе в 21.18 по московскому времени.
В Севастополе силы Черноморского флота, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито 5 БПЛА в районе Северной стороны и мыса Херсонеснаписал глава города в мессенджере MAX
Он добавил, что пострадавших в результате атаки противника нет, повреждений не зафиксировано.