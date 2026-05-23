В России изъяли партию метанола, способную убить 2,5 млн человек Сенатор Рябухин: объема изъятого метанола хватит, чтобы убить 2,5 млн человек

Москва23 мая Вести.Объема партии метанола, которую удалось изъять правоохранительным органам, хватило бы для смертельного отравления более чем 2,5 млн человек. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Мы уже с помощью правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота 30 000 литров метанола-метанолосодержащих жидкостей. И сейчас готовится уже к судебному решению большая партия в нескольких регионах на 60 000 литров. Объема этой партии хватило бы, чтобы отравить насмерть 2,5 млн человек рассказал Рябухин

Ранее Рябухин рассказал о новых мерах борьбы с незаконным оборотом метанола. По его словам, в них вошел штраф в объеме 20% от выручки предыдущего года.