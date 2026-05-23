Москва23 маяВести.Основным наказанием за незаконный оборот метанола в РФ станет штраф в объеме 20% от выручки предыдущего года. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Он добавил, что такая сумма является серьезной, а также, что ранее наказаний такого масштаба не было.
Даже если предприятие, юридическое лицо, занимается какими-то другими видами деятельности, на них накладывает штраф в объеме 20% от выручки предыдущего года. Это очень серьезная сумма. Такого ничего подобного не былорассказал Рябухин
Сенатор пояснил, что метанол используется во многих производствах, поэтому его оборот сложно контролировать.
Почему так долго готовили и осторожно подходили к этой теме, потому что метанол принимает участие в широком спектре производства. Все абсолютно. Даже вот авторучка, которая у нас в кармане, это тоже с использованием метанола. Особенно много в энергетике. Поэтому мы должны принять были законы, правоприменение которых бы не нанесло ущерб не только внутри рынка российского, но и на внешнеторговых показателяхдобавил Рябухин
Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило правила денатурации метанола, а также метанолсодержащих жидкостей. Были установлены нормы денатурации, порядок процедуры, а также случаи, когда она не является обязательной.