Москва23 мая Вести.Основным наказанием за незаконный оборот метанола в РФ станет штраф в объеме 20% от выручки предыдущего года. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Он добавил, что такая сумма является серьезной, а также, что ранее наказаний такого масштаба не было.

Даже если предприятие, юридическое лицо, занимается какими-то другими видами деятельности, на них накладывает штраф в объеме 20% от выручки предыдущего года. Это очень серьезная сумма. Такого ничего подобного не было рассказал Рябухин

Сенатор пояснил, что метанол используется во многих производствах, поэтому его оборот сложно контролировать.

Почему так долго готовили и осторожно подходили к этой теме, потому что метанол принимает участие в широком спектре производства. Все абсолютно. Даже вот авторучка, которая у нас в кармане, это тоже с использованием метанола. Особенно много в энергетике. Поэтому мы должны принять были законы, правоприменение которых бы не нанесло ущерб не только внутри рынка российского, но и на внешнеторговых показателях добавил Рябухин

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило правила денатурации метанола, а также метанолсодержащих жидкостей. Были установлены нормы денатурации, порядок процедуры, а также случаи, когда она не является обязательной.