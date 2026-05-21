Москва21 мая Вести.Работа над проектом российского самолета ТВРС-44 "Ладога" приостановлена. Как сообщил главный конструктор транспортных самолетов АО "УЗГА" Сергей Меренков на конференции, посвященной авиационному обеспечению Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востока, весь научно-технический задел по этому проекту будет передан Министерству обороны РФ.

При этом, по словам Меренкова, первый полет "Ладоги" все еще запланирован на 2026 год.

Первый полет нам разрешено выполнить, поэтому мы планируем самолет достроить и поднять в 2026 году отметил он

ТВРС-44 "Ладога" - это российский региональный самолет, разрабатываемый для замены устаревших моделей Ан-24, Ан-26 и Як-40. В базовой комплектации воздушное судно рассчитано на перевозку 44 пассажиров.

По информации, ранее озвученной Росавиацией, испытания "Ладоги" должны начаться в четвертом квартале 2026 года, а получение сертификата типа запланировано на 2029 год.