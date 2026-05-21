В УЗГА назвали некорректными данные о приостановке проекта самолета "Ладога"

Москва21 мая Вести.Информация о приостановке работы над проектом турбовинтового самолета ТВРС-44 "Ладога" является некорректной. Об этом сообщила пресс-служба Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

Как уточняет ТАСС со ссылкой на заявление, соответствующие решения на текущей стадии разработки проекта не принимались.

В пресс-службе добавили, что сейчас с самолетом проводятся работы, связанные с обеспечением его первого полета.

Ранее главный конструктор транспортных самолетов АО "УЗГА" Сергей Меренков заявил, что работа над проектом самолета "Ладога" приостановлена. По его словам, весь научно-технический задел по этой разработке будет передан Министерству обороны России.