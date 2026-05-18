Москва18 маяВести.Гендиректором Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) стал Олег Доценко, сменивший на этой должности Игоря Озара, следует из данных "СПАРК-Интерфакс".
Уточняется, что Доценко возглавил предприятие 15 мая.
По данным газеты "Ведомости", Доценко ранее курировал в УЗГА направление новой техники, а затем возглавлял дивизион "Двигатели".
Основной зоной ответственности Доценко была разработка двигателя ВК-800СМ, предназначенного для самолета "Байкал"[…] Задачей Доценко на новом посту станет завершение сертификации и запуск серийного производства этого самолетасообщается в публикации
В публикации также говорится, что Озар, руководивший предприятием с сентября 2025 года, остается в должности советника генерального директора УЗГА, так как его опыт представляет ценность для компании.
Ранее замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков предположил, что российский легкомоторный самолет "Байкал" может быть сертифицирован на год позже, в 2027 году.