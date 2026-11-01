Ракетную опасность отменили в Самарской области и еще трех регионах Поволжья

В Самарской области и еще трех регионах Поволжья отменили ракетную опасность Ракетную опасность отменили в Самарской области и еще трех регионах Поволжья

Москва1 ноя Вести.Режим ракетной опасности отменен в Самарской области и еще трех регионах Поволжья, следует из сообщений в официальных каналах региональных властей и служб МЧС на платформе MAX.

Согласно данным, которые опубликовал самарский губернатор Вячеслав Федорищев, воздушная тревога в регионе действовала 1 ноября около 1 часа – с 0.47 до 1.42.

Отбой ракетной опасности был также объявлен в Мордовии, Чувашии и Ульяновской области. Вместе с тем Росавиация отменила ограничения на полеты в аэропортах Самары, Саранска, Чебоксар и Ульяновска, сообщила пресс-служба ведомства в MAX.