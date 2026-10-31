Москва31 октВести.Режим ракетной угрозы, который объявлялся рано утром 31 октября на территории Волгоградской, Ростовской и Саратовской областей, отменен. Об этом сообщили региональные службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.
Отбой ракетной опасностипроинформировал, в частности, волгоградский главк МЧС
Воздушная тревога из-за ракетной угрозы в Волгоградской области действовала 51 минуту, в Ростовской и Саратовской области – около 1 часа. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.