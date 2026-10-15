Москва15 окт Вести.Тревога из-за опасности ракетного удара объявлялась на территории Волгоградской области, следует из данных канала регионального главка МЧС на платформе MAX.

Сообщение о ракетной угрозе было опубликовано в 22.30 мск 14 октября. Режим опасности действовал до 23.53. Информация о пострадавших, жертвах и разрушениях в регионе не поступала.

Ранее сообщалось, что ракетная опасность вечером 14 октября объявлялась в более чем 10 регионах России – на юге и в центре страны, а также в Поволжье.