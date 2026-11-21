В Волгоградской области объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена на территории Волгоградской области

Москва21 ноя Вести.На территории Волгоградской области объявлена ракетная опасность, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Ракетная опасность в Волгоградской области. Объявлена в 10.53 21.11.2026 говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Местным жителям необходимо покинуть улицы и укрыться в ближайших помещениях. Важно отключить газ, воду и электричество, взять с собой документы, питьевую воду, теплую одежду и нужные лекарства.

Нельзя выходить на открытую местность и приближаться к окнам, а также пользоваться лифтом.