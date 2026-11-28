Москва28 ноя Вести.Ракетная опасность на территории Воронежской, Липецкой и Орловской областей объявлялась дважды – вечером 27 ноября и ночью 28 ноября, следует из сообщений региональных властей и служб МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

В первый раз воздушная тревога из-за ракетной угрозы в регионах сработала 27 ноября около 22.00 и продлилась почти 40 минут. Второй раз власти регионов предупредили об опасности 28 ноября примерно в 2.00. Режим тревоги был отменен через полчаса.

О последствиях вражеских атак не сообщалось.