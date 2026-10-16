Ракетная опасность объявлялась в регионах Северного Кавказа и юга России В регионах Северного Кавказа и юга России объявлялась ракетная опасность

Москва16 окт Вести.В ночь на 16 октября ракетная опасность объявлялась в регионах Северного Кавказа и юга России. Об этом сообщили местных власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

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Информацию о ракетной угрозе подтвердили также главы Ставрополья, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Владимир Владимиров, Сергей Меняйло и Казбек Коков. В то же время по каналам МЧС оповещены о ракетной опасности жители Ростовской и Волгоградской областей.

Ранее сообщалось, в ночь на 16 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных на Москву.