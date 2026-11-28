Москва28 ноя Вести.В Волгоградской области, Ингушетии, Северной Осетии и Ставропольском крае днем 28 ноября объявляли ракетную опасность. Об этом сообщили главы регионов и местные экстренные службы на платформе MAX.

В Северной Осетии режим ввел глава республики Сергей Меняйло. Он призвал жителей сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и доверять только официальным данным. В регионе возможно замедление мобильной связи и интернета, отметил Сергей Меняйло.

В Ставропольском крае о введении режима ракетной опасности объявил губернатор Владимир Владимиров. В Ингушетии тревогу ввели в 12.40, в Волгоградской области – в 12.50.

Ракетная опасность в Волгоградской области. Объявлена в 12.50 28.11.2026. Отключите газ, воду, электричество и проследуйте в ближайшее укрытие говорится в публикации РСЧС региона

Жителей попросили быть внимательными и не поддаваться панике. Людям рекомендуют укрыться в помещениях без окон с несущими стенами или в подвалах, взять с собой документы, воду, теплую одежду и лекарства. Нельзя подходить к окнам, пользоваться лифтом и оставаться на открытой местности. В укрытии следует находиться до отмены опасности. За помощью можно обратиться по единому номеру 112.