Москва25 октВести.Режим "Ракетная опасность" вновь введен в Калужской, Тамбовской и Липецкой областях. Об этом сообщили МЧС указанных регионов.
Граждан призвали сохранять спокойствие, оставаться дома, укрыться в помещениях без окон с капитальными стенами, не подходить к окнам. При необходимости — звонить "112".
В Калужской и Липецкой область режим вводится в 4-й за день раз, в Тамбовской — в 3-й.
Незадолго до этого ракетная опасность была объявлена в Брянской, Тульской, Курской и Орловской областях.