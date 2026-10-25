В Калужской, Тамбовской и Липецкой областях вновь ввели ракетную опасность

Еще в трех российских регионах ввели ракетную опасность В Калужской, Тамбовской и Липецкой областях вновь ввели ракетную опасность

Москва25 окт Вести.Режим "Ракетная опасность" вновь введен в Калужской, Тамбовской и Липецкой областях. Об этом сообщили МЧС указанных регионов.

Граждан призвали сохранять спокойствие, оставаться дома, укрыться в помещениях без окон с капитальными стенами, не подходить к окнам. При необходимости — звонить "112".

В Калужской и Липецкой область режим вводится в 4-й за день раз, в Тамбовской — в 3-й.

Незадолго до этого ракетная опасность была объявлена в Брянской, Тульской, Курской и Орловской областях.