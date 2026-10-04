В Брянской, Калужской и Тульской областях предупредили о ракетной опасности Ракетную опасность объявили в Брянской, Калужской и Тульской областях

Москва4 окт Вести.На территориях Брянской, Калужской и Тульской областей объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили губернаторы регионов в мессенджере MAX.

Работают системы оповещения.

Ракетная опасность! На территории Брянской области 04.10.2026! написал Егор Ковальчук

Жителей просят по возможности оставаться дома, укрыться в помещении без окон с капитальными стенами и не подходить к окнам. Тем, кто на улице или в транспорте, рекомендуют направиться в ближайшее укрытие или другое безопасное место.

В экстренных случаях следует звонить по единому номеру 112.

Утром в воскресенье, 4 октября, ракетную опасность объявляли в пяти регионах России – Воронежской, Калужской, Липецкой, Орловской и Тульской областях.