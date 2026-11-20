Москва20 ноя Вести.Тревога из-за ракетной опасности объявлена на территории Тульской, Калужской, Липецкой, Орловской и Брянской областей. Об этом сообщили руководители регионов и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Внимание, в Калужской области объявлена ракетная опасность! Если вы дома – отойдите от окон. Если вы на улице или в транспорте – зайдите в ближайшее здание, не подходите к окнам предупредил жителей своего региона губернатор Владислав Шапша

Похожие сообщения опубликовали также главы Тульской, Орловской, Липецкой и Брянской областей Дмитрий Миляев, Андрей Клычков, Игорь Артамонов и Егор Ковальчук.