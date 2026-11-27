Москва27 нояВести.На территории четырех регионов России вечером в пятницу, 27 ноября, объявили ракетную опасность.
Соответствующие уведомления опубликовали в MAX губернатор Воронежской области Александр Гусев, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и оперштаб Курской области.
Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладоваянаписал руководитель Воронежской области Александр Гусев
Кроме того, жителям рекомендовано покинуть улицы и зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.