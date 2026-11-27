Жителей четырех регионов РФ предупредили о ракетной опасности Ракетная опасность объявлена в четырех регионах России

Москва27 ноя Вести.На территории четырех регионов России вечером в пятницу, 27 ноября, объявили ракетную опасность.

Соответствующие уведомления опубликовали в MAX губернатор Воронежской области Александр Гусев, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и оперштаб Курской области.

Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая написал руководитель Воронежской области Александр Гусев

Кроме того, жителям рекомендовано покинуть улицы и зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.