Москва25 ноя Вести.Ракетная опасность объявлена на территории Липецкой, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областей. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Ракетная опасность на территории Тульской области! Укройтесь в подземном пространстве, на нижних этажах здания, в помещении без окон с несущими стенами или защитном сооружении предупредил, в частности, тульский главк МЧС России

Аналогичные сообщения опубликованы для жителей остальных регионов, подвергшихся опасности ракетного удара.