Москва25 нояВести.Ракетная опасность объявлена на территории Липецкой, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областей. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.
Ракетная опасность на территории Тульской области! Укройтесь в подземном пространстве, на нижних этажах здания, в помещении без окон с несущими стенами или защитном сооружениипредупредил, в частности, тульский главк МЧС России
Аналогичные сообщения опубликованы для жителей остальных регионов, подвергшихся опасности ракетного удара.