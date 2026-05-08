Нацразведка обвинила Обаму в создании мифа о "российском вмешательстве" в выборы

Москва8 мая Вести.Бывший президент США Барак Обама руководил формированием версии о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает аппарат директора Национальной разведки США Тулси Габбард в соцсети X.

Заявление было размещено в качестве реакции на высказывания Обамы о недопустимости политизации системы правосудия в США.

И это говорит человек, который руководил созданием небылицы о России говорится в сообщении Нацразведки США

В публикации также содержалась ссылка на пресс-релиз от июля 2025 года, где утверждалось, что представители администрации Обамы сфабриковали оценку о влиянии России на выборы 2016 года.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о развенчании мифа о вмешательстве России в американские президентские выборы.