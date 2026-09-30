Москва30 сенВести.Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы в целях безопасности приостановили обслуживанием авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в официальном канале ведомства на платформе MAX
Согласно актуальным данным Росавиации, в настоящее время ограничения на полеты действуют в аэропортах девяти городов, включая Самару, Саратов, Кострому, Ярославль и Ульяновск. В некоторых регионах объявлена беспилотная опасность.