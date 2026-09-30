Росавиация временно закрыла все аэропорты в Татарстане

В Татарстане временно закрылись все аэропорты Росавиация временно закрыла все аэропорты в Татарстане

Москва30 сен Вести.Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы в целях безопасности приостановили обслуживанием авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX

Согласно актуальным данным Росавиации, в настоящее время ограничения на полеты действуют в аэропортах девяти городов, включая Самару, Саратов, Кострому, Ярославль и Ульяновск. В некоторых регионах объявлена беспилотная опасность.