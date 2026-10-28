Частные дома и многоэтажки были повреждены при атаке БПЛА в Тульской области

В Тульской области при падении обломков БПЛА были повреждены дома Частные дома и многоэтажки были повреждены при атаке БПЛА в Тульской области

Москва28 окт Вести.В Новомосковске Тульской области обломки БПЛА упали на частные и многоквартирные дома, а также на объекты инфраструктуры в промзоне. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в MAX.

Подразделения ПВО Минобороны России ведут боевую работу по отражению массированной атаки украинских беспилотников на регион. В результате падения обломков БПЛА в Новомосковске фиксируются повреждения МКД, частных жилых домовладений и инфраструктуры в прилегающей промышленной зоне. говорится в сообщении

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. В Новомосковск направили сотрудников лабораторий ГУ ТО "Природа" и Управления Роспотребнадзора по Тульской области.