Москва28 октВести.В Новомосковске Тульской области обломки БПЛА упали на частные и многоквартирные дома, а также на объекты инфраструктуры в промзоне. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в MAX.
Подразделения ПВО Минобороны России ведут боевую работу по отражению массированной атаки украинских беспилотников на регион. В результате падения обломков БПЛА в Новомосковске фиксируются повреждения МКД, частных жилых домовладений и инфраструктуры в прилегающей промышленной зоне.говорится в сообщении
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. В Новомосковск направили сотрудников лабораторий ГУ ТО "Природа" и Управления Роспотребнадзора по Тульской области.