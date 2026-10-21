Москва21 октВести.Российские средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали в небе над Тульской областью семь беспилотных летательных аппаратов, сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Дмитрий Миляев.
Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 7 украинских беспилотниковнаписал чиновник утром 21 октября
По данным Миляева, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений жилых строений и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.