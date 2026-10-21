Миляев: минувшей ночью над Тульской областью уничтожены семь украинских БПЛА

В Тульской области сбили семь беспилотников за ночь Миляев: минувшей ночью над Тульской областью уничтожены семь украинских БПЛА

Москва21 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали в небе над Тульской областью семь беспилотных летательных аппаратов, сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Дмитрий Миляев.

Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 7 украинских беспилотников написал чиновник утром 21 октября

По данным Миляева, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений жилых строений и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.