В Тульской области уничтожили 70 беспилотников за одну ночь Миляев: в Тульской области силы ПВО уничтожили 70 украинских БПЛА

Москва22 окт Вести.Минувшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали над территорией Тульской области 70 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Дмитрий Миляев.

Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 70 украинских беспилотников написал чиновник

По его данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Кроме того, несколько частных домовладений были повреждены в Заокском районе и Туле.

Другие подробности не приводились.