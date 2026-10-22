Москва22 октВести.Минувшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали над территорией Тульской области 70 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Дмитрий Миляев.

Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 70 украинских беспилотников

написал чиновник

По его данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Кроме того, несколько частных домовладений были повреждены в Заокском районе и Туле.

Другие подробности не приводились.