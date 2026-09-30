В Твери открыли временное движение по Западному мосту через Волгу

В Твери запустили движение по Западному мосту через Волгу В Твери открыли временное движение по Западному мосту через Волгу

Москва30 сен Вести.В среду, 30 сентября, в Твери открылось автомобильное движение по Западному мосту через Волгу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уточняется, что решение об открытии движения было принято главой региона Виталием Королевым, который накануне осмотрел мост в ходе инспекционной поездки.

В настоящее время для движения доступно по одной полосе в каждую сторону, на грузовых автомобилях по мосту ездить пока нельзя.

Проехать по мосту можно на легковом автомобиле, а также на машинах, не превышающих 3,2 метра. Движение грузового транспорта ограничено сказано в сообщении

На мосту установлены мачты освещения, барьерное ограждение от проезжей части и дорожные знаки. В планах - установка остановок общественного транспорта, благоустройство близлежащей территории и обустройство подъездных путей.