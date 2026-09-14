Первый в России бесплатный парк аттракционов открыли в Твери

В Твери заработал первый в России бесплатный парк аттракционов Первый в России бесплатный парк аттракционов открыли в Твери

Москва14 сен Вести.В Твери открыли первый в России бесплатный парк аттракционов, сообщил глава Тверской области Виталий Королев в MAX.

Парк заработал 13 сентября после окончания масштабной реконструкции городского сада на берегу Волги.

В Горсаду мы запустили 11 аттракционов, вход на которые будет абсолютно свободным. Наш Городской сад – первый в России бесплатный парк аттракционов рассказал глава региона

По случаю открытия в парке прошла масштабная культурная программа, в рамках которой жителей и гостей города ждал уличный фестиваль и выступления местных коллективов.

В торжественных мероприятиях приняли участие координатор проектов АНО "Евразия" Алена Аршинова, председатель попечительского совета АНО "Евразия" Петр Фрадков, меценат и гендиректор А7 Илан Шор, а также уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.