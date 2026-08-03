Росавиация впервые разрешила в РФ коммерческие перевозки на аэростате

В России впервые выдан сертификат на коммерческие перевозки на аэростате Росавиация впервые разрешила в РФ коммерческие перевозки на аэростате

Москва3 авг Вести.Росавиация впервые в стране оформила сертификат эксплуатанта, разрешающий выполнять коммерческие воздушные перевозки на свободном аэростате, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Росавиация выдала первый в России сертификат эксплуатанта на осуществление коммерческих воздушных перевозок с использованием легкого воздушного судна - свободного аэростата сказано в сообщении

Уточняется, что документ получило ООО "Электрик технолоджи", которое работает под брендом "Открытое небо".

Ранее президент Академии авиации и воздухоплавания, профессор Виктор Чуйко рассказал о том, как современные дирижабли могут пригодиться в Арктике.