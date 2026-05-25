В Запорожской области при разгрузке отходов взорвался мусорный бак

Москва25 мая Вести.В городе Каменка-Днепровская Запорожской области произошел взрыв в мусорном баке во время разгрузки отходов. Об этом сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

По предварительным данным, сдетонировало неизвестное взрывное устройство, находившееся внутри контейнера.

В результате взрыва повреждения получил мусоровоз. Среди сотрудников коммунальных служб и местных жителей пострадавших нет.

Ранее в одном из портов Одесской области сдетонировало взрывное устройство. Как сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на представителя Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, повреждение получил фрегат "Дружба".