Москва25 маяВести.Фрегат "Дружба" получил повреждения при взрыве в порту Одессы. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на представителя Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука.
По его словам, днем в одном из портов Одесской области сдетонировало взрывное устройство. В результате был поврежден фрегат "Дружба".
Позже украинское издание "Страна.ua" уточнило, что речь идет об учебном трехмачтовом судне, приписанном к порту Одессы. По данным СМИ, "Дружба" является единственным парусником Украины.
В начале мая в порту Одессы ночью также зафиксировали мощный взрыв, сообщал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.