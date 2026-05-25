СМИ: фрегат "Дружба" поврежден при взрыве в порту Одессы

Москва25 мая Вести.Фрегат "Дружба" получил повреждения при взрыве в порту Одессы. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на представителя Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука.

По его словам, днем в одном из портов Одесской области сдетонировало взрывное устройство. В результате был поврежден фрегат "Дружба".

Позже украинское издание "Страна.ua" уточнило, что речь идет об учебном трехмачтовом судне, приписанном к порту Одессы. По данным СМИ, "Дружба" является единственным парусником Украины.

В начале мая в порту Одессы ночью также зафиксировали мощный взрыв, сообщал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.