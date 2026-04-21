В Коми мигрантам запретили работать в торговле, сфере образования, на транспорте

Москва21 апр Вести.Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн подписал указ, запрещающий мигрантам работать в ряде сфер. Информация размещена на региональном портале правовой информации.

Иностранных граждан запрещено привлекать к работе на транспорте, в сфере образования, торговле и производстве пищевых продуктов.

Запрет на привлечение к работе установлен на 2026 год, говорится в указе.

Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования уточняется в сообщении

В 2025 году в регионе трудились 439 иностранных граждан, в отношении шести организаций составлено 13 административных материалов из-за нарушений при трудоустройстве иностранцев. 43 патента аннулированы.