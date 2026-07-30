Москва30 июлВести.Власти Таганрога назвали ложной информацию о разбросанных во дворах города взрывоопасных предметах и призвали местных жителей не распространять непроверенные сведения. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
По ее словам, в соцсетях и чатах распространяется информация с утверждением, что на улицах, детских площадках, во дворах и общественных местах Таганрога разбросаны бомбочки.
Эта информация является ложной и не имеет подтверждения. Угроза жизни и безопасности граждан отсутствует. Распространение подобных сообщений ведет за собой серьезные последствиянаписала Камбулова
Он призвала жителей сохранять спокойствие, не распространять непроверенные сведения и доверять только официальным источникам информации, а при обнаружении подозрительных предметов сообщать в экстренные службы.