Москва8 июнВести.Соратникам бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана грозит судебное преследование по обвинению в хищении средств Евросоюза. Об этом заявил глава Управления по защите неподкупности страны Ференц Пал Биро.
По его словам, которые приводит Politico, правительство Орбана за последние четыре года заключило контракты с тремя компаниями по искусственно завышенным ценам на общую сумму в 10 миллиардов евро.
Высокопоставленные политики могут и, вполне возможно, будут подвергнуты судебному преследованиюотмечается в публикации
С какими именно компаниями сотрудничало правительство Орбана, Биро не уточнил. По утверждению главы Управления, власти Венгрии заплатили на 3,5 млрд больше, чем следовало.
2 июня председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что нынешний премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр надеется удержать власть благодаря нападкам на Орбана.