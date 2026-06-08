Власти Венгрии грозят соратниками Орбана судами за кражу средств ЕС Politico: соратников Орбана намерены судить за кражу средств Евросоюза

Москва8 июн Вести.Соратникам бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана грозит судебное преследование по обвинению в хищении средств Евросоюза. Об этом заявил глава Управления по защите неподкупности страны Ференц Пал Биро.

По его словам, которые приводит Politico, правительство Орбана за последние четыре года заключило контракты с тремя компаниями по искусственно завышенным ценам на общую сумму в 10 миллиардов евро.

Высокопоставленные политики могут и, вполне возможно, будут подвергнуты судебному преследованию отмечается в публикации

С какими именно компаниями сотрудничало правительство Орбана, Биро не уточнил. По утверждению главы Управления, власти Венгрии заплатили на 3,5 млрд больше, чем следовало.

2 июня председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что нынешний премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр надеется удержать власть благодаря нападкам на Орбана.