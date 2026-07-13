Внуково: эвакуация в аэропорту произошла из-за задымления в кафе

Во Внуково объяснили ситуацию со срабатыванием пожарной тревоги и эвакуацией Внуково: эвакуация в аэропорту произошла из-за задымления в кафе

Москва13 июл Вести.Эвакуация пассажиров и персонала в аэропорту Внуково произошла из-за задымления в кафе быстрого питания. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Утром 13 июля в зоне международного вылета сработала пожарная сигнализация, после чего открылись выходы для эвакуации.

На место прибыл расчет СПАСОП. В кафе быстрого питания было обнаружено задымление, горение не было подтверждено. При этом датчик предупреждения о пожаре сработал штатно… Точка общепита закрыта на неопределенный срок. Проводится проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

В связи с отсутствием угрозы возгорания пассажиры и персонал вернулись в терминал спустя примерно 50 минут после объявления пожарной тревоги.

В настоящее время аэропорт Внуково работает в штатном режиме.