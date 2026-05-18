Москва18 мая Вести.Российская армия недооценена, заявил каналу RTVI заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

Эксперт полагает, что делать выводы о реальной мощи армий мира лишь по объему их трат на оборону более нецелесообразно.

В доказательство своих слов он привел ход конфликта на Ближнем Востоке, в котором Иран "просто уничтожает" базы США, тратящих на оборону кратно больше оппонента.

Вот вам и самая мощная армия. Так что это все очень непростой вопрос и непростой ответ. Я думаю, недооценена армия России сказал Кошкин

Ранее эксперт Дмитрий Тренин заявил ИС "Вести", что наличие ракеты "Сармат" у России делает американскую систему ПРО "Золотой купол" бесполезной для Вашингтона.