Военный эксперт Рожин: ж/д вокзал в Шостке был ночью уничтожен "Геранями"

Москва30 мая Вести.Железнодорожный вокзал в Шостке в Сумской области полностью разрушен, сообщил военный эксперт Борис Рожин. По его информации, по объекту было выпущено около 10 беспилотников типа "Герань".

В своем канале в мессенджере MAX Рожин сообщил, что удар был нанесен ночью.

Железнодорожный вокзал в Шостке вышел из чата. Получил ночью около 10 "Гераней" написал военный аналитик

Никаких других подробностей он не привел.

Ранее Рожин опубликовал видео, на кадрах которого российский беспилотник пробивает корпус и "потрошит" украинский дрон прямо в полете. На кадрах можно увидеть, как дрон сверху атакует украинский БПЛА самолетного типа.