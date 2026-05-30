Москва30 маяВести.Железнодорожный вокзал в Шостке в Сумской области полностью разрушен, сообщил военный эксперт Борис Рожин. По его информации, по объекту было выпущено около 10 беспилотников типа "Герань".
В своем канале в мессенджере MAX Рожин сообщил, что удар был нанесен ночью.
Железнодорожный вокзал в Шостке вышел из чата. Получил ночью около 10 "Гераней"написал военный аналитик
Никаких других подробностей он не привел.
Ранее Рожин опубликовал видео, на кадрах которого российский беспилотник пробивает корпус и "потрошит" украинский дрон прямо в полете. На кадрах можно увидеть, как дрон сверху атакует украинский БПЛА самолетного типа.