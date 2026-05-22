Москва22 мая Вести.Центральный районный суд Волгограда изменил меру пресечения местному журналисту Алексею Серовому по делу о вымогательстве денег у главврача поликлиники, назначив ему запрет определенных действий, передает ТАСС.

В марте этого года суд отправил Серового под домашний арест до 23 мая.

Вместе с Серовым по делу проходит его коллега Виталий Кошелев. Следствие считает, что они причастны к вымогательству 1,2 миллиона рублей у главврача поликлиники за нераспространение порочащих сведений. Журналисты использовали администрируемый ими анонимный Telegram-канал для давления на главврача одной из городских поликлиник, размещая скандальные публикации.

Ранее суд продлили Кошелеву арест на месяц.